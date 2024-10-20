Дроны атаковали один из крупнейших в РФ заводов по производству взрывчатки: кто за этим стоит

Дроны СБУ и Сил обороны поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ.

Об этом ТСН.ua сообщили источники.

Завод является составной частью российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.

На этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в частности КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Расстояние от украинской границы до завода – 900 км. После "визита" украинских дронов россияне всю ночь писали в соцсетях о прилетах по заводу, страшных "хлопках" и спрашивали "что происходит?"

"СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дроны, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться и дальше", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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