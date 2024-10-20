Франция передаст Украине 12 новых артиллерийских систем Caesar: подробности

Франция взыскала 300 миллионов евро из замороженных активов РФ, это позволит поставить новые артиллерийские системы Украине.

Франция предоставит Украине 12 дополнительных колесных артиллерийских систем Caesar.

Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на слова министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

"Мы мобилизуем интересы замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Только к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро", – сказал он.

Министр отметил, что эта сумма позволила заказать 12 новых артиллерийских систем Caesar, которые будут поставлены в Украину, а также 155 мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые точки и ракеты Mistral.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль сообщил, что Украина в скором времени получит самолеты Mirage 2000, первые из которых будут предоставлены в начале 2025 года.

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