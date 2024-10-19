Стало известно, когда Украина получит первые самолеты Mirage 2000

Украина в скором времени получит от Франции самолеты Mirage 2000, первые из которых будут предоставлены в начале 2025 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль.

Франция продолжит оказывать поддержку Украине, заверил министр.

"Наша помощь оказывается в конкретных примерах. Относительно сферы обороны мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция — первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", – сказал министр.

Он сообщил, что Франция также планирует организовать обучение для пилотов, которые будут управлять новыми самолетами Mirage 2000.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал "крупную ракетную программу" Украины.

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