Стало відомо, коли Україна отримає перші літаки Mirage 2000

Україна незабаром отримає від Франції літаки Mirage 2000, перші з яких будуть надані на початку 2025 року.

Про це повідомив на пресконференції міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель.

Франція продовжить надавати підтримку Україні, запевнив міністр.

"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - сказав міністр.

Він повідомив, що Франція також планує організувати навчання для пілотів, які будуть керувати новими літаками Mirage 2000.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров анонсував "велику ракетну програму" України.

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