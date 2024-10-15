Франція не виконає свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро: подробиці

Зараз Франція перебуває під тиском, щоб скоротити свій дефіцит, який може скласти 6 відсотків ВВП 2024 року.

Франція не передасть Україні обіцяних 3 мільярдів євро на військову допомогу цього року. Натомість Україна може сподіватися лише на понад 2 мільярдів євро.

Про це заявив у понеділок законодавцям міністр збройних сил Себастьєн Лекорню, повідомляє Politico.

"На початку 2024 року було ухвалено політичне рішення, що ця допомога може становити €3 млрд. Насправді, ми перевищимо €2 млрд, але не €3 млрд", - сказав Лекорню.

Попри те, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв спрямувати максимум €3 млрд на початку цього року на тлі дорікань щодо військової допомоги, сума буде значно меншою.

Водночас тепер Франція перебуває під тиском, щоб скоротити свій дефіцит, який може скласти 6 відсотків ВВП 2024 року.

"Очікується, що наступного року оборонний бюджет Франції сягне 50,5 млрд євро - одна з небагатьох статей бюджету, яка збільшиться. Однак у понеділок Лекорну повідомив законодавцям, що міністерство збройних сил припинить запитувати додаткові кошти наприкінці року на непередбачені видатки, пов'язані з розгортанням сил НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Лекорн додав, що допомога Україні в розмірі 300 мільйонів євро надходить із відсотків за замороженими російськими активами і буде використана для купівлі 155-мм артилерійських боєприпасів, самохідних гаубиць Caesar і палива.

"Від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок більш низьких темпів інфляції і використано для ремонту ракет SCALP і Aster для України", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції було досягнуто домовленості про створення спільних українсько-французьких виробництв зброї у нашій державі.

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