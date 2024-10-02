Умєров анонсував "велику ракетну програму" України: подробиці

Київ уклав безпекові угоди з низкою країн цього року.

Розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами є зараз пріорітетом для України.

Про це написав у Мережі 2 жовтня міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що Міноборони вже інвестувало 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, тоді як наступного року фінансування планують збільшити.

"Міноборони готове до співпраці з іноземними партнерами через створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії та пропонуємо багаторічні контракти на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння", - сказав Умєров.

Він додав, протягом цього року Київ уклав безпекові угоди з низкою країн – вони, серед іншого, передбачають надання безпекової допомоги.

"Також Україна намагається збільшити власне виробництво зброї, частково виробляючи її спільно з партнерами", - додали в повідомленні.

Раніше Умєров відповів, чи планується відставка Буданова.

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