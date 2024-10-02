Чому пральна машина стукає: основні причини та їх усунення

Стукання пральної машини під час прання – це доволі поширена проблема, яка може викликати занепокоєння і роздратованість.

Стукання пральної машини може бути спричинене різними факторами – від неправильного встановлення до серйозних механічних поломок. Важливо вчасно звернути увагу на це явище, щоб уникнути пошкоджень.

Чому пральна машина може стукати по підлозі та що з цим робити – читайте на ТСН.ua.

Неправильне встановлення або нерівна підлога

Однією з найпоширеніших причин стукання є неправильне встановлення машинки. Якщо пральна машина стоїть нерівно, вона може "стрибати" під час роботи, створюючи неприємні звуки.

Що робити:

Перевірте рівність підлоги, на якій встановлена пральна машина. За потреби використовуйте рівень, щоб переконатися, що вона стоїть правильно.

Якщо підлога нерівна, відрегулюйте ніжки пральної машини. Більшість моделей мають регульовані ніжки, які дозволяють відкрутити їх, щоб налаштувати рівень.

Також можна придбати антивібраційні килимки або підставки, які знижують коливання та шум під час роботи машинки.

Перевантаження пральної машини

Якщо ви завантажуєте надто багато білизни за один раз, це може призвести до дисбалансу барабана, що спричиняє стукіт. Особливо це характерно для важких або великих речей, які нерівномірно розподіляються всередині барабана.

Що робити:

Не перевантажуйте пральну машину. Перевірте інструкцію виробника для правильної кількості білизни, яку можна завантажити за раз.

Якщо машинка починає стукати під час циклу віджимання, за можливості зупиніть її та розподіліть білизну рівномірно по барабану.

Пошкоджені підшипники

Підшипники всередині пральної машини забезпечують плавний рух барабана. З часом вони можуть зношуватися, особливо якщо в машинці було протікання. Якщо проблема в підшипниках, ви помітите не лише стукіт, але й інші ознаки, як-от гул під час віджиманння.

Що робити:

Якщо ви підозрюєте проблеми з підшипниками, краще звернутися до фахівця з ремонту техніки. Це складна частина, яку краще не ремонтувати самостійно.

Регулярно перевіряйте стан пральної машини на наявність витікань, щоб уникнути пошкоджень підшипників.

Проблеми з амортизаторами

Амортизатори у пральній машині призначені для зменшення коливань під час роботи. Якщо вони зношуються або ламаються, це може спричинити сильні вібрації та стукіт.

Що робити:

Якщо ваша пральна машина сильно вібрує навіть після налаштування ніжок і правильної кількості білизни, можливо, проблема в амортизаторах. Вам також необхідно буде звернутися до майстра для їх заміни.

Внутрішній дисбаланс або сторонні предмети

Іноді сторонні предмети, як-от дрібні речі (монети, ґудзики) або навіть білизна, можуть потрапити в простір між барабаном і баком машинки, що спричиняє стукіт під час роботи.

Що робити:

Зупиніть пральну машину та перевірте барабан на наявність сторонніх предметів. Якщо ви виявили якийсь предмет, обережно вийміть його.

Переконайтеся, що всі речі, які ви кладете до машинки, не мають дрібних предметів у кишенях.

Зношений ремінь приводу

Якщо стукіт супроводжується нестабільною роботою барабана, це може бути ознакою зношеного ременя приводу, який з'єднує мотор з барабаном. З часом ремінь може зношуватися або розтягуватися, спричиняючи сильні вібрації.

Що робити:

Ремінь приводу потрібно замінити. Цей процес вимагає часткового розбирання пральної машини, тому найкраще звернутися до професіонала.

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