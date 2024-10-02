Почему стиральная машина стучит: основные причины и их устранение

Стук стиральной машины во время стирки – это довольно распространенная проблема, которая может вызвать беспокойство и раздражительность.

Стук стиральной машины может быть вызван разными факторами – от неправильной установки до серьезных механических поломок. Важно вовремя обратить внимание на это явление во избежание повреждений.

Почему стиральная машина может стучать по полу и что с этим делать – читайте на ТСН.ua.

Неправильная установка или неровный пол

Одной из наиболее распространенных причин стука является неправильная установка машинки. Если стиральная машина стоит неровно, она может прыгать во время работы, создавая неприятные звуки.

Что делать:

Проверьте ровность пола, на котором установлена стиральная машина. При необходимости используйте уровень, чтобы убедиться, что она стоит правильно.

Если пол неровный, отрегулируйте ножки стиральной машины. Большинство моделей имеют регулируемые ножки, которые можно открутить, чтобы настроить уровень.

Также можно приобрести антивибрационные коврики или подставки, снижающие колебания и шум при работе машинки.

Перегрузка стиральной машины

Если вы загружаете слишком много белья за один раз, это может привести к дисбалансу барабана, что вызывает стук. Особенно это характерно для тяжелых или больших вещей, неравномерно распределяемых внутри барабана.

Что делать:

Не перегружайте стиральную машину. Проверьте инструкцию изготовителя для правильного количества белья, которое можно загрузить за раз.

Если машинка начинает стучать во время цикла отжима, по возможности остановите его и распределите белье равномерно по барабану.

Поврежденные подшипники

Подшипники внутри стиральной машины обеспечивают плавное движение барабана. С течением времени они могут изнашиваться, особенно если в машинке было протекание. Если проблема в подшипниках, вы заметите не только стук, но и другие признаки, такие как гул во время отжима.

Что делать:

Если вы подозреваете проблемы с подшипниками, лучше обратиться к специалисту по ремонту техники. Это сложная часть, которую лучше не ремонтировать самостоятельно.

Регулярно проверяйте состояние стиральной машины на наличие утечек во избежание повреждений подшипников.

Проблемы с амортизаторами

Амортизаторы в стиральной машине предназначены для уменьшения колебаний при работе. Если они изнашиваются или ломаются, это может привести к сильным вибрациям и стукам.

Что делать:

Если ваша машинка сильно вибрирует даже после настройки ножек и правильного количества белья, возможно, проблема в амортизаторах. Вам также необходимо будет обратиться к мастеру для их замены.

Внутренний дисбаланс или посторонние предметы

Иногда посторонние предметы, например, мелкие вещи (монеты, пуговицы) или даже белье, могут попасть в пространство между барабаном и баком машины, что вызывает стук во время работы.

Что делать:

Остановите стиральную машину и проверьте барабан на наличие посторонних предметов. Если вы обнаружили какой-либо предмет, осторожно извлеките его.

Убедитесь, что все вещи, которые вы помещаете в машинку, не имеют мелких предметов в карманах.

Изношенный ремень привода

Если стук сопровождается нестабильной работой барабана, это может являться признаком изношенного ремня привода, соединяющего мотор с барабаном. С течением времени ремень может изнашиваться или растягиваться, вызывая сильные вибрации.

Что делать:

Ремень привода следует заменить. Этот процесс требует частичной разборки стиральной машины, поэтому лучше всего обратиться к профессионалу.

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