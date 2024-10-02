"Шахтер" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против "Аталанты"

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" обнародовал стартовый состав на матч второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 с итальянской "Аталантой", который состоится сегодня, 2 октября, на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене.

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Грамм, Педро Энрике, Матвиенко, Степаненко, Марлон Гомес, Судаков, Крыськив, Зубков, Эгиналду

Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Швед, Азаров, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевин, Педринью, Невертон

Также стал известен стартовый состав "Аталанты" на игру против "горняков".

"Аталанта": Карнесекки, Коссуну, Джимсити, Колашинац, Белланова, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Самарджич, Лукман, Де Кетеларе

Запасные: Патрисиу, Росси, Годфри, Куадрадо, Пашалыч, Дзаниоло, Палестра, Ретеги, Коми, Манцони, Влахович, Дель Лунго

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Аталанта" доступна на нашем сайте.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

В первом туре самого престижного евротурнира "Шахтер" сыграл вничью против итальянской "Болоньи" (0:0), а "Аталанта" разделила очки с лондонским "Арсеналом" (0:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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