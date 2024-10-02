Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Шахтер" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против "Аталанты"

"Шахтер" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против "Аталанты"

Георгий Судаков / Фото: ФК Шахтер

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" обнародовал стартовый состав на матч второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 с итальянской "Аталантой", который состоится сегодня, 2 октября, на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене.

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Грамм, Педро Энрике, Матвиенко, Степаненко, Марлон Гомес, Судаков, Крыськив, Зубков, Эгиналду

Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Швед, Азаров, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевин, Педринью, Невертон

Также стал известен стартовый состав "Аталанты" на игру против "горняков".

"Аталанта": Карнесекки, Коссуну, Джимсити, Колашинац, Белланова, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Самарджич, Лукман, Де Кетеларе

Запасные: Патрисиу, Росси, Годфри, Куадрадо, Пашалыч, Дзаниоло, Палестра, Ретеги, Коми, Манцони, Влахович, Дель Лунго

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Аталанта" доступна на нашем сайте.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

В первом туре самого престижного евротурнира "Шахтер" сыграл вничью против итальянской "Болоньи" (0:0), а "Аталанта" разделила очки с лондонским "Арсеналом" (0:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

Шахтер – Аталанта: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Арсенал" без Зинченко уверенно обыграл ПСЖ в матче второго тура Лиги чемпионов (видео)

Хоффенхайм – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Похожие темы:

Следующая публикация