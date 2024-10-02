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"Шахтар" оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти"

"Шахтар" оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти"

Георгій Судаков / Фото: ФК Шахтар

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Донецький "Шахтар" оприлюднив стартовий склад на матч другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 з італійською "Аталантою", який відбудеться сьогодні, 2 жовтня, на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені.

"Шахтар": Різник, Бондар, Грам, Педро Енріке, Матвієнко, Степаненко, Марлон Гомес, Судаков, Криськів, Зубков, Егіналду

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Швед, Азаров, Вінісіус Тобіас, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевін, Педрінью, Невертон

Також став відомий стартовий склад "Аталанти" на гру проти "гірників".

"Аталанта": Карнесеккі, Коссуну, Джимсіті, Колашинац, Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста, Самарджич, Лукман, Де Кетеларе

Запасні: Патрісіу, Россі, Годфрі, Куадрадо, Пашалич, Дзаніоло, Палестра, Ретегі, Комі, Манцоні, Влахович, Дель Лунго

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Аталанта" доступна на нашому сайті.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

У першому турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" зіграв унічию проти італійської "Болоньї" (0:0), а "Аталанта" розділила очки з лондонським "Арсеналом" (0:0).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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