Шахтар – Аталанта: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з італійською "Аталантою" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

У першому турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" зіграв унічию проти італійської "Болоньї" (0:0), а "Аталанта" розділила очки з лондонським "Арсеналом" (0:0).

Де дивитися матч Шахтар – Аталанта

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Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Аталанта

Букмекери фаворитом поєдинку вважають представника Серії А. На перемогу "бергамасків" можна поставити з коефіцієнтом 1,73. Нічия – 4,00. Виграш "Шахтаря" – 5,00.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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