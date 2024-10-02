Хромінг: що потрібно знати про новий смертельний дитячий тренд у TikTok

Серед підлітків набирає обертів небезпечний тренд у TikTok – хромінг. Він передбачає вдихання повсякденних побутових предметів, таких як лак для нігтів або маркери, з метою отримання кайфу.

Про це повідомляє Health.

Хоча термін "хромінг" може бути новим, вдихання звичайних предметів для отримання тимчасового галюциногенного ефекту вже давно популярне серед молоді. "Це називається "гаффінг", "паффінг", "раггінг" і "баггінг", - розповів виданню Брюс Рак, доктор фармацевтичних наук, директор Центру контролю за отруєннями в Нью-Джерсі при медичній школі Ратгерса в Нью-Джерсі.

За словами Рейчел Кім, дослідниці з Cohen Children's Northwell Health і співавторки нещодавнього дослідження, в якому проаналізовано відео з TikTok про хромінг, предмети, які обирають діти, дуже легкодоступні.

Що таке хромінг

Хромінг – це навмисне використання легальних продуктів для вдихання вуглеводнів та інших летких газів і парів. Як повідомляється, ця практика отримала свою назву від залишків, які люди отримують на обличчі та руках після вдихання металевої фарби.

"Люди, які це роблять, шукають кайфу від цих продуктів", - сказала Ганна Гейс, докторка медичних наук, керівниця відділу токсикології та медична директорка Центрального токсикологічного центру штату Огайо.

За словами Кім, хромінг "спричиняє сильне звикання". Її дослідження, представлене на Національній конференції Американської академії педіатрії 2024 року, розглядало 109 відеороликів TikTok, які містили посилання на хромінг і набрали понад 25 мільйонів переглядів. Кім та її колеги виявили, що у більш ніж половині відео користувачі неодноразово згадували про хромінг або про те, що вони залежні від хромінгу.

Багато відео також з'явилися під гештегом #WhipTok, що є обігруванням слова "whippets", яке позначає продукт, що містить закис азоту, який вдихають для рекреації.

Більшість підлітків у відеороликах із хромінгом – 31% – використовували перманентні маркери, як показало дослідження. Водночас 17% використовували розпилювачі повітря, 12% вдихали лак для нігтів, а 11% – розчинник для фарби, бензин і дезодорант у вигляді спрею. Лак для волосся був улюбленим інгалятором для 6% користувачів TikTok.

Каністри зі збитими вершками також є улюбленим засобом хромінгу. Кулінарна компанія Galaxy Gas нещодавно припинила продаж своїх каністр і додала на свій веб-сайт попередження про зловживання її продукцією після того, як дізналася, що діти використовують закис азоту зі смаком цукерок для хромінгу.

Чому хромінг такий небезпечний

Це може спричинити низку потенційно серйозних наслідків для здоров'я. "У користувачів може виникнути сонливість, запаморочення, невиразна мова, вони можуть стати нестійкими на ногах, що призводить до підвищеного ризику падінь", - каже Гейс. Вона також додала, що часто виникають нудота і блювота. Але хромінг також може призвести до більш серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема порушення серцевого ритму і судом.

"Ви також можете припинити дихати", - додав Брюс Рак.

Хромінг звинувачують у смерті 11-річного хлопчика у Великій Британії після того, як у березні він спробував його під час ночівлі в рамках конкурсу в соціальних мережах. У Томмі-Лі Грейсі Біллінгтона сталася зупинка серця і він швидко помер після цілеспрямованого вдихання парів.

"На жаль, діти можуть мати серйозні наслідки після одноразового хромінгу", - каже Гейс.

Чому діти це роблять

Хоча хромінг не є чимось новим, Кім каже, що він стає все більш популярним завдяки соціальним мережам. Її дослідження показало, що 70% дописів про хромінг – це меми, "що приваблює молоду аудиторію та увічнює нормалізацію".

Як наслідок, діти можуть повірити, що хромінг є безпечнішою альтернативою традиційним наркотикам, додала вона.

Інгалянти також легко знайти: "На відміну від традиційних наркотиків, які є недоступними для підлітків, ці товари, як правило, продаються скрізь".

Як знизити ризик хромінгу

Оскільки предмети, що використовуються для хромінгу, "настільки поширені і необхідні, що знизити ризики складно", - каже Кім. "Однак, може бути корисно тримати ці предмети подалі від рук маленьких дітей".

Рак рекомендує ставити запитання, якщо ви помітили, що ваша дитина раптом купує лак для нігтів, але не користується ним, має більше однієї банки стислого повітря для комп'ютера або має "звичку до випічки", хоча насправді нічого не готує на кухні. "Звертайте увагу на речі, які змінюються, і на речі в будинку, які були там, а потім раптово зникли", - сказав він.

Рейчел Кім також запропонувала стежити за використанням соціальних мереж. "Дуже важливо, щоб діти отримували освіту і були захищені від шкідливого впливу соціальних мереж", - сказала вона.

Гейс вважає, що батьки повинні говорити зі своїми дітьми про хромінг "відкрито і без осуду".

"Розповідати дітям про ризики та встановлювати чіткі очікування і межі – це ефективна стратегія для запобігання вживання психоактивних речовин", - каже вона. "Надаючи таку структуру, ви можете надіслати чіткий сигнал про те, що хромінг є неприйнятним".

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