Мережею шириться черговий смертельний тренд серед дітей

Практика, раніше відома як хаффінг або нюхання, знову набирає популярності.

В Інтернеті все більше користувачів підтримують "хромування" — новий небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків. Він передбачає вдихання парів побутових засобів: лак для нігтів, маркери або аерозолі. Тренд поширюється серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам.

Про це пише Health.

Як зазначає доктор фармацевтики з Медичної школи Рутгерса в Нью-Джерсі Брюс Рак, вдихання хімічних речовин є дуже небезпечним і викликає звикання. Згідно з даними Управління з боротьби зі зловживанням психоактивними речовинами і психічним здоров'ям США, 2023 року близько 564 тис підлітків у віці від 12 до 17 років вживали інгалянти, що свідчить про зростання кількості випадків порівняно з 2022 роком.

На думку дослідників, це відродження частково зумовлене такими соціальними медіаплатформами, як TikTok, де вірусний контент нормалізує хромування, залучаючи молоду аудиторію. Багато підлітків використовують для хромування маркери, аерозолі або лак для нігтів, а деякі відео навіть збирають мільйони переглядів під хештегом, пов'язаним із цією дією.

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