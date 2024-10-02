Теракт у Тель-Авіві: серед поранених опинилася українка

Життю постраждалої нічого не загрожує.

Унаслідок теракту в Тель-Авіві перед ракетною атакою Ірану 1 жовтня загинули семеро людей, ще 16 осіб постраждали. Серед поранених є громадянка України.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив у ефірі телемарафону.

Інформація про поранення українки надійшла до дипломатів вранці 2 жовтня.

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"Стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, – сім загиблих і 16 поранених, і серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", – розповів посол.

Він додав, що за попередньою інформацією, життю постраждалої нічого не загрожує. Консул відвідає її 2 або 3 жовтня.

Корнійчук також сказав, що наразі на консульському обліку в Ізраїлі перебувають близько 15 тис. українців, "але загалом їх набагато більше".

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня в Тель-Авіві в районі Яффо двоє невідомих чоловіків напали на пасажирів трамвая з ножем і гвинтівкою. Внаслідок теракту спершу було відомо про шістьох загиблих.

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