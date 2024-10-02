Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет, але загинув один палестинець, двоє ізраїльтян зазнали легких поранень. Ракети Ізраїлю допомагали відстежувати і збивати Сполучені Штати. Своєю чергою, в Тегерані погрожують набагато потужнішим ударом, якщо Ізраїль відповість на цей. Однак ізраїльська операція в Лівані проти контрольованого Іраном терористичного угруповання Хезболла триває – і вже має знахідки, помічені російським триколором.

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Атака Ірану по Ізраїлю

Ось таку картинку спостерігали жителі Ізраїлю в ніч проти 2 жовтня. 180 балістичних ракет летіли на країну. Це трохи більше, ніж під час квітневого обстрілу, коли в бік Ізраїлю випустили близько 110 балістичних і 30 крилатих ракет.

Ракетна атака на Ізраїль

Наказ про ракетний удар віддавав верховний лідер Ірану з таємного укриття, де перебуває відтоді, як ізраїльтяни знищили незмінного керівника Хезболли Хасана Насраллу. Іранське державне телебачення викладає відео начебто запуску цих балістичних ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масштабна атака на Ізраїль! Сотні балістичних ракет і нові погрози! Армія оборони Ізраїлю попередила про початок ракетної загрози з боку Ірану за кілька годин до початку атаки і заборонила проводити масові зібрання.

Пізніше була оголошена повітряна тривога. А це кадри іранських ракет, які летіли на Тель-Авів цієї ночі.

Після удару в Ізраїлі місцеві мешканці фотографувалися з уламками іранських ракет. Вони вражають своїми розмірами.

ЦАХАЛ заявив, що Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, більшість були перехоплені. За даними Армії оборони Ізраїлю, "окремі влучення" були зафіксовані в центрі та на півдні країни. Але, кажуть, що в результаті атаки не було завдано жодної суттєвої шкоди ВПС Ізраїлю. Загалом роботу ППО у ЦАХАЛ назвали "ефективною":

"Системи ППО Ізраїлю та США діяли ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні".

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Примітно, що президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю у відбитті масованої ракетної атаки Ірану. Про це повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт у соцмережі X. Він розповів, що Байден наказав військам США у регіоні збивати всі ракети, які летять у бік Ізраїлю. Цікаво, а це не ескалація? Чомусь про Україну риторика зовсім інша… Зазначалося також, що глава Білого дому та віцепрезидентка США Камала Гарріс стежили за атакою із ситуаційної кімнати Білого дому та регулярно отримували оновлення.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) стверджує, що 90% снарядів влучили у свої цілі, заявивши, що гіперзвукові ракети були використані вперше. Джерела КВІР повідомили, що цілями були три ізраїльські військові бази. Палестинська служба цивільної оборони в окупованому місті Єрихон на Західному березі річки Йордан повідомила, що під час іранського ракетного обстрілу загинув чоловік.

Ізраїльські офіційні особи не повідомляють про жертв, але медики кажуть, що двоє людей отримали легкі осколкові поранення.

Пізніше речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що Повітряні сили Ізраїлю "продовжують працювати на повну потужність" і готуються до відповіді на масований ракетний удар з боку Ірану:

"Іран здійснив серйозний вчинок і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в тому місці і в час, які ми оберемо, відповідно до вказівок влади. Сьогоднішня подія матиме наслідки".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран "зробив велику помилку і заплатить за неї":

"Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і помститися нашим ворогам. Ми будемо дотримуватися встановленого нами правила: хто б на нас не напав – ми нападемо на нього".

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Водночас у місії Ірану в ООН заявили – якщо Ізраїль наважиться відповісти, то отримає "нищівні" наслідки, і назвали цей ракетний удар "законною та раціональною відповіддю сіоністському режиму" на "напади на іранських громадян" та посягання на "національний суверенітет Ісламської Республіки Іран".

Відповідь Ізраїля на ракетну атаку

За кілька годин після іранського обстрілу ізраїльські військові завдали нових ударів по об'єктах Хезболли в Бейруті, яку фінансує, контролює і озброює Іран. Мирних жителів попередили про атаку.

Нагадажмр, що раніше Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію "Стріли півночі" на півдні Лівану. Там почалися рейди проти об’єктів та інфраструктури угруповання Хезболла.

Росія вже висловила категоричне засудження з приводу операції в Лівані і не дарма, адже ізраїльська армія продемонструвала захоплену в тунелях терористів зброю, серед якої чимало російських вогнеметів та протитанкових ракетних комплексів.

Українців евакуювали з Лівану

Своєю чергою Україна евакуювала з Лівану 134 своїх громадян. Про це МЗС України повідомляє у фейсбуку. Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У межах трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців:

"Успішна евакуація: ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 осіб, серед яких 134 громадянина України. 1 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані. Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України. Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота".

Евакуація українців з Лівану / Фото: МЗС України

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