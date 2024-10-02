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Ізраїльські військові знову атакували Бейрут

Ізраїльські військові знову атакували Бейрут

Ізраїльська армія продовжує атакувати Ліван / Фото: Associated Press

Атака спрямована на терористичні об'єкти ворога.

ЦАХАЛ наразі завдає ударів по терористичним об'єктам "Хезболли" в Бейруті.

Про це ізраїльська армія заявила у повідомленні у соцмережах. 

"Слідкуйте за подробицями", - додали вони. 

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту. 

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