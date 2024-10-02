Ізраїльські військові знову атакували Бейрут

Атака спрямована на терористичні об'єкти ворога.
ЦАХАЛ наразі завдає ударів по терористичним об'єктам "Хезболли" в Бейруті.
Про це ізраїльська армія заявила у повідомленні у соцмережах.
"Слідкуйте за подробицями", - додали вони.
Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту.
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