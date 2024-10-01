Іран атакує Ізраїль: запущено понад сотню ракет

Деякі ракети вже долетіли до Тель-Авіва.

Армія оборони Ізраїлю попередила про початок ракетної атаки Ірану. Повітряну тривогу оголосили по всьому Ізраїлю.

Про це пише Times Of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Іран запустив по Ізраїлю понад 100 балістичних ракет.

Повідомляється, що деякі ракети вже долетіли до Тель-Авіва. Ізраїльські ЗМІ та пабліки публікують кадри перехоплень ракет і уламків над Ізраїлем.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що якщо Ізраїль відповість, то реакція Тегерана буде "більш нищівною і руйнівною", повідомило іранське державне телебачення.

За даними Magen David Adom (служба швидкої допомоги Ізраїлю – ред.), на момент публікації повідомлень про постраждалих немає.

Нагадаємо, офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що готуються зустріти атаку Ірану після того, як ізраїльські війська почали наземне вторгнення на південь Лівану проти воєнізованого угруповання "Хезболла". Сполучені Штати заявили, що готові допомогти захистити країну.

Читайте також: