Зеленський провів наради з Сирським та Баргилевичем: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні наради з військовим керівництвом, зокрема, з головкомом Олександром Сирським, а також начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

Про це йшлося у зверненні президента 1 жовтня.

За його лосвами, під час Ставки обговорювали потреби бригад України, щодо ситуації на фронті.

"Ми обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом. Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова. Щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

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