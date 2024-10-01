Демобілізація в Україні: військовий відповів, чи реально це зараз

Україна стоїть перед складним викликом організації ефективної мобілізації та ротації військових в умовах тривалого конфлікту.

Командир підрозділу ударних безпілотників Ігор Луценко пропонує відмовитися від ідеї фіксованих термінів служби на користь більш гнучкого підходу.

Про це він розповів в інтерв'ю hromadske.

На думку Луценка, встановлення чітких термінів служби для мобілізованих в нинішніх умовах є нереалістичним.

"Я вважаю, що в наших умовах говорити про те, що будуть визначені якісь чіткі терміни служби, які передбачають масову демобілізацію, — це нереалістично", - зазначив він.

Командир підкреслює, що в країні наразі немає достатньо людських ресурсів для організації масштабної заміни діючих військовослужбовців. Натомість він пропонує зосередитися на ефективнішому використанні наявного особового складу.

"Треба працювати з тими, хто є. Ефективніше їх використовувати, давати їм більші можливості краще воювати й комфортніші умови служби", - наголошує Луценко.

Він пропонує впровадити систему індивідуальних ротацій, яка б дозволила військовим чергувати періоди активної служби з періодами відпочинку.

Луценко також звертає увагу на необхідність адаптації до довготривалої перспективи конфлікту.

"У нас перспектива, що ми будем воювати вічно. То й заходьмо в цей "вічний" режим", - сказав він.

Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, що у Верховній Раді обговорюють питання термінів демобілізації з військової служби тих людей, які перебувають у війську від початку повномасштабної війни.

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