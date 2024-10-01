Дніпро та Запоріжжя: експерт назвав нові загрози для прифронтових міст

За тиждень стане відомо, чи виправдаються розрахунки української розвідки щодо вихолощення технічних ресурсів окупантів для ведення активних наступальних дій. Як наслідок, від цього залежатимуть сценарії подальших подій на полі бою та доля таких міст як Дніпро та Запоріжжя.

Як не виключив в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов, спираючись на аналітику розвідників про те, що до 7 жовтня наступальний потенціал окупантів має шанси суттєво зменшитись.

"Сценарії розвитку подій напряму залежать від наших ресурсів. Щодо загроз Дніпру та Запоріжжю — ракетно-дронові атаки по Дніпру, атаки за допомогою КАБів по Запоріжжю цілком реальні. І це може стати певною мірою буденністю для цих двох обласних центрів. Щодо (наступальних — Ред.) атак російської армії безпосередньо на ці два міста — таких ризиків немає, тому що у ворога фізично немає ресурсів", — каже Селезньов.

За словами експерта, для Запоріжжі ситуація може бути гіршою, ніж для Дніпра.

"Відстань від лінії бойового зіткнення — 30 км. Відповідно, КАБи долітають. І їх там буде багато", — припускає Селезньов.

До цього аналітик додає, що до кінця року для українського війська не вбачається іншого сценарію як оборона.

"А які варіанти? Для проведення наступальних дій нам потрібні ресурси. Не лише матеріально-технічні. Питання підготовки особового складу залишається наріжним каменем", — уточнює Владислав Селезньов.

Та пояснює: "Свого часу ми чули від посадових осіб Генштабу про те, що Україна може підготувати будь-яку кількість військового персоналу. Але ж бачимо, що є певні обмеження, які не дозволяють нам підготувати кілька десятків тисяч мобілізованих. Все це призводить до певного зволікання, сповільнення процесів. Знову ж таки — є заява президента про те, що маємо 14 новостворених бригад, маємо навчений особовий склад, але не маємо техніки та озброєння. Тому, я думаю, що найближчі місяці ми будемо лише набувати відповідних бойових спроможностей щодо збільшення кількості особового складу, який буде не лише навчений, але й всебічно забезпечений".

На питання про те, чи можуть виправдатися прогнози української розвідки щодо можливого вихолощення технічних ресурсів у путінської армії в жовтні, Селезньов відповів так: "За тиждень будемо знати. 7 жовтня — це фінальна дата очікування генерала Буданова щодо вихолощення російських ресурсів. Звісно, якщо ворог візьме оперативну паузу та, відповідно, припинить наступати, то для українського війська з’явиться певне "вікно можливостей". Чи зміниться докорінно ситуація на полі бою — ні. Українська армія так саме виснажена, тому розраховувати на якісь масштабні зрушення, я думаю, що не варто. З середини жовтня минулого року російська армія знаходиться в стані наступу. Думаю, що наша розвідка має абсолютно обґрунтовані підстави вважати, що у ворога має вихолоститись наступальний потенціал до початку жовтня".

За словами Селезньова, вкрай загрозлива ситуація зараз у Вугледарі, Селідово, Торецьку та Покровську.

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