Днепр и Запорожье: эксперт назвал новые угрозы для прифронтовых городов

Военный аналитик, опираясь на данные разведки, не исключает снижения наступательных действий путинской армии в ближайшее время.

Через неделю станет известно, оправдаются ли расчеты украинской разведки по истощению технических ресурсов оккупантов для ведения активных наступательных действий. От этого будут зависеть сценарии дальнейших событий на поле боя и судьба таких городов как Днепр и Запорожье.

Как не исключил в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, опираясь на аналитику разведчиков о том, что до 7 октября наступательный потенциал оккупантов имеет шансы существенно уменьшиться.

"Сценарии развития событий напрямую зависят от наших ресурсов. Об угрозах касательно Днепра и Запорожья — ракетно-дроновые атаки по Днепру, атаки с помощью КАБов по Запорожье вполне реальны. И это может стать в определенной степени обыденностью для этих двух областных центров. Что касается (наступательных — Ред.) атак российской армии непосредственно на эти два города — таких рисков нет, потому что у врага физически нет ресурсов", — говорит Селезнев.

По словам эксперта, для Запорожья ситуация может быть хуже, чем для Днепра.

"Расстояние от линии боевого столкновения — 30 км. Соответственно, КАБы долетают. И их там будет много", — предполагает Селезнев.

К этому аналитик добавляет, что до конца года для украинской армии не усматривается иного сценария как оборона.

"А какие варианты? Для проведения наступательных действий нам нужны ресурсы. Не только материально-технические. Вопрос подготовки личного состава остается краеугольным камнем", — уточняет Владислав Селезнев.

И объясняет: "В свое время мы слышали от должностных лиц Генштаба о том, что Украина может подготовить любое количество военного персонала. Но видим, что есть определенные ограничения, которые не позволяют нам подготовить несколько десятков тысяч мобилизованных. Все это приводит к определенному промедлению, замедлению процессов. Опять же есть заявление президента о том, что имеем 14 новосозданных бригад, имеем обученный личный состав, но не имеем техники и вооружения. Поэтому, я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем только приобретать соответствующие боевые возможности по увеличению количества личного состава, который будет не только обучен, но и обеспечен".

На вопрос о том, могут ли оправдаться прогнозы украинской разведки о возможном истощении технических ресурсов у путинской армии в октябре, Селезнев ответил так: "Через неделю будем знать. 7 октября — это финальная дата ожидания генерала Буданова относительно истощения российских ресурсов. Конечно, если враг возьмет оперативную паузу и, соответственно, прекратит наступать, то для украинского войска появится определенное "окно возможностей". Изменится ли в корне ситуация на поле боя — нет. Украинская армия тоже истощена, поєтому расчитывать на какие-либо масштабные изменения, я думаю, не стоит. С середины октября прошлого года российская армия находится в состоянии наступления. Думаю, что наша разведка имеет абсолютно обоснованные основания считать, что у врага должен истощиться наступательный потенциал до начала октября".

По словам Селезнева, крайне угрожающая ситуация сейчас в Угледаре, Селидово, Торецке и Покровске.

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Ранее сообщалось о том, что оккупанты заявили, что будут расстреливать даже маршрутки.

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