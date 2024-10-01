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Зеленский лично встретился с Будановым: о чем говорили

Зеленский лично встретился с Будановым: о чем говорили

Зеленский 1 октября провел встречу с главой ГУР Будановым / Фото: Zelenskiy/Official

Зеленский 1 октября провел встречу с главой ГУР Будановым.

Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка по поводу намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", — отметил Зеленский.

О деталях обсуждения президент не обмолвился и словом.

Напомним, ранее в украинском обществе распространились слухи, что руководителя ГУР Буданова якобы собираются уволить с должности.

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