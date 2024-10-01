Зеленський особисто зустрівся з Будановим: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", — зазначив Зеленський.

Про деталі обговорення президент не обмовився жодним словом.

Нагадаємо, раніше в українському суспільстві поширилися чутки, що керівника ГУР Буданова нібито збираються звільнити з посади.

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