Зеленський особисто зустрівся з Будановим: про що говорили

Зеленський 1 жовтня провів зустріч з головою ГУР Будановим.
Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", — зазначив Зеленський.
Про деталі обговорення президент не обмовився жодним словом.
Нагадаємо, раніше в українському суспільстві поширилися чутки, що керівника ГУР Буданова нібито збираються звільнити з посади.
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