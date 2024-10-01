Иран атакует Израиль: запущено более сотни ракет

Некоторые ракеты уже долетели до Таль-Авива.

Армия обороны Израиля предупредила о начале ракетной атаки Ирана. Воздушную тревогу объявили по всему Израилю.

Об этом пишет Times Of Israel.

По данным ЦАХАЛа, Ирана запустил по Израилю более 100 баллистических ракет.

Сообщается, что некоторые ракеты уже долетели до Тель-Авива. Израильские СМИ и паблики публикуют кадры перехватов ракет и падающих осколков над Израилем.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что если Израиль ответит, то реакция Тегерана будет "более сокрушительной и разрушительной" сообщило иранское государственное телевидение.

По данным Magen David Adom (служба скорой помощи Израиля — ред.), на момент публикации сообщений о пострадавших нет.

Напомним, официальные лица США и Израиля заявили что готовятся встретить атаку Ирана после того, как израильские войска начали наземное вторжение на юг Ливана против военизированной группировки "Хезболла". Соединенные Штаты заявили, что готовы помочь защитить страну.

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