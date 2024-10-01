Что будет, когда Израиль достигнет своих целей в операции в Ливане: эксперт ответил

Если Израиль достигнет своей цели в операции против ХАМАС и "Хезболла", это может обеспечить стране "передышку" всего на 10-15 лет.

Успех израильских войск на юге Ливана в рамках операции против сил "Хезболла" даст Израилю несколько лет "отдыха". Но Иран может возобновить свои вооруженные группировки.

Об этом заявил политик, историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина.

"Если говорить о ХАМАСе и "Хезболле", то я скажу так, что если Израиль добьется своей цели, то он будет иметь передышку на 10-15 лет. Но не больше, извините. Потому что разговоры, которые ведутся вокруг нынешней ситуации на Ближнем Востоке, они же не затрагивают ключевой вопрос", — считает Бессмертный.

По его мнению, пока политика Ирана не будет меняться, к тому времени Израиль должен быть всегда готов, что начнется война.

"Она может начаться уже не по причине активной деятельности ХАМАСа. Возможно, через некоторое время не по причине активной деятельности "Хезболлы". Ну есть еще джихадисты, которые находятся в Сирии, часть в Египте. Есть еще хуситы, которые точно так же относятся к прокси сил Ирана. В конце концов, иранскому КСИРу (Корпус стражей исламской революции — ред.) ничего не стоит купить себе еще несколько подобных прокси сил и оснастить их таким, а может и большим количеством ракетных комплексов, ракет подготовить, беспилотников", — рассказал эксперт.

По его мнению, то, что делает сегодня Израиль – должно вызывать уважение. Ведь это едва ли не единственное государство и его руководство, которое действительно понимает, с чем оно имеет дело.

"Они прекрасно осознают, что кто бы то ни был — Яхья Синвар или Хасан Насралла, они есть муртады, или были, в руках фундаменталистского режима в Иране. И потому либо Израиль добивается как можно более плотной ликвидации этих террористических организаций, либо граждане Израиля будут ходить под угрозой террористического акта, подобного 7 октября прошлого года, постоянно", – подчеркнул он.

Однако Бессмертный озабочен разговорами вокруг того, как правильно или неправильно действует Израиль.

"Израиль защищается. Он защищается, потому что он понимает: и ХАМАС, и "Хезболла", и хуситы, и джихадисты, и ИГИЛ – это все террористические организации. Они права на существование просто не имеют. А если какие-то политические силы или государства, они решили ждать, пока террор придет на их территорию, то для них это и для общества обойдется очень дорого", — отметил он.

Напомним, что Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.

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