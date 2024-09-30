Израильское вторжение в Ливан: армия уже отступает от границы

ЦАХАЛ объявил закрытой зону вокруг трех городов на севере страны на границе с Ливаном.

До начала израильского вторжения в Ливан, возможно, остаются считанные минуты. С обеих сторон ливано-израильской границы армии готовятся к началу операции.

Об этом пишут израильские и западные СМИ.

По данным Reuters, в США считают, что вторжение ЦАХАЛа в Ливан неизбежно и, вероятно уже началось. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что Израиль уведомил США о "проводимых ими в настоящее время операциях, направленных на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы. На вопрос, началось ли уже вторжение, он ответил: "Так мы понимаем".

В то же время ведущее израильское издание Times of Israel опровергает сообщения западных СМИ о том, что вторжение в Ливан уже началось.

"Пока люди в Израиле, Ливане и других странах ждут начала наземного наступления Израиля против "Хезболлы" в Ливане, несколько сообщений о том, что оно уже началось, опровергаются", – пишет издание.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари призвал "придерживаться только официальных сообщений и не распространять безответственные слухи".

Однако и западные, и израильские СМИ сообщают, что ливанская армия уже отступила с нескольких позиций на южной границе с Израилем. Официального подтверждения этой информации от Ливана на момент публикации нет.

По словам анонимного источника Reuters в силах безопасности, ливанская армия отступила как минимум на 5 км к северу от границы.

Около 9 часов вечера в понедельник, 30 сентября, ЦАХАЛ объявил закрытой зону вокруг трех городов на севере страны на границе с Ливаном.

"После оценки ситуации районы Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эту зону запрещен. Соответствующий приказ подписан командующим Северной группировкой Армии обороны Израиля", – говорится в сообщении.

CNN отмечает, что закрытый район находится на самом севере Израиля. Возможно там будет размещен плацдарм израильских войск, которые задействованы в предстоящей наземной операции на территории Ливана.

Напомним, Власти Израиля предупредили Белый дом, что могут начать ограниченное наземное вторжение в Ливан через несколько часов. Целью наземной операции Цахала может быть создание буферной зоны на территории Ливана.

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