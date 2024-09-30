Россияне вошли в Угледар с запада и юга – DeepState

В западной части города оккупанты вывесили свой триколор, отмечают в DeepState
Российские оккупанты вошли в Угледар с запада и юга.
Об этом пишет канал DeepState.
Аналитики канала обратили внимание, что сегодня, 30 сентября, россияне публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают сопротивляться, но и движение своей пехоты в городе и внутри многоэтажек.
В западной части города оккупанты вывесили свои триколоры, отмечают в DeepState. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее в DeepState сообщили, что оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара.
Также сообщалось, что уволен командир "Черных Запорожцев", которые из последних сил держат Угледар.
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