Россияне вошли в Угледар с запада и юга – DeepState

В западной части города оккупанты вывесили свой триколор, отмечают в DeepState

Российские оккупанты вошли в Угледар с запада и юга.

Об этом пишет канал DeepState.

Аналитики канала обратили внимание, что сегодня, 30 сентября, россияне публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают сопротивляться, но и движение своей пехоты в городе и внутри многоэтажек.

В западной части города оккупанты вывесили свои триколоры, отмечают в DeepState. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фото: Deepstatemap

Ранее в DeepState сообщили, что оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара.

Также сообщалось, что уволен командир "Черных Запорожцев", которые из последних сил держат Угледар.

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