В роскошной рубашке с цветочной вышивкой: новый красивый образ Елены Зеленской

Елена Зеленская сообщила в Instagram, что в Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды.

Он заработал в Музее старого искусства, Музее рубежа веков и Музее Рене Магритта, входящих в Королевские музеи изящных искусств Бельгии – комплекса музейных заведений в Брюсселе, где хранится большая коллекция живописи и скульптуры.

И еще один гид – в художественном музее Барберини в немецком Потсдаме, известном своей коллекцией пейзажной живописи мировых импрессионистов и постимпрессионистов.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Итак, в проекте по украинизации памятников мира уже 89 аудиогидов в 47 странах.

"Продолжаем говорить с миром на языке искусства. Пусть оно будет понятным и умножает взаимопонимание между свободными странами мира", – отметила супруга президента.

По этому случаю первая леди записала видеообращение ко всем, кто принял участие в открытии аудиогидов.

На видео она предстала в роскошной белой рубашке с черной цветочной вышивкой и пышными рукавами, сочетав ее с черным низом и широким кожаным поясом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У Зеленской была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и лаконичные золотые серьги-кольца.

Напомним, Елена Зеленская в бежевом костюме и с интересной брошью выступила на мероприятии в США.

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