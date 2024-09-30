В роскошной рубашке с цветочной вышивкой: новый красивый образ Елены Зеленской

Первая леди в черно-белой вышиванкe записала видеообращение.
Елена Зеленская сообщила в Instagram, что в Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды.
Он заработал в Музее старого искусства, Музее рубежа веков и Музее Рене Магритта, входящих в Королевские музеи изящных искусств Бельгии – комплекса музейных заведений в Брюсселе, где хранится большая коллекция живописи и скульптуры.
И еще один гид – в художественном музее Барберини в немецком Потсдаме, известном своей коллекцией пейзажной живописи мировых импрессионистов и постимпрессионистов.
Итак, в проекте по украинизации памятников мира уже 89 аудиогидов в 47 странах.
"Продолжаем говорить с миром на языке искусства. Пусть оно будет понятным и умножает взаимопонимание между свободными странами мира", – отметила супруга президента.
По этому случаю первая леди записала видеообращение ко всем, кто принял участие в открытии аудиогидов.
На видео она предстала в роскошной белой рубашке с черной цветочной вышивкой и пышными рукавами, сочетав ее с черным низом и широким кожаным поясом.
У Зеленской была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и лаконичные золотые серьги-кольца.
Напомним, Елена Зеленская в бежевом костюме и с интересной брошью выступила на мероприятии в США.
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