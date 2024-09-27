Зеленские на встрече с Байденами: президент в лонгсливе с колосьями, первая леди – в белом жакете

Президентские супруги Украины встретились со своими американскими коллегами в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Нью-Йорк встретились с президентскими супругами США – Джо и Джилл Байденами.

Владимир и Елена Зеленские, Джо и Джилл Байдены / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленский появился в черном лонгсливе в стиле милитари с лаконичной черной вышивкой в виде колосков ржи, который специально для него создал украинский бренд Andreas Moskin.

Верх президент скомбинировал с черными брюками-карго и бежевыми кроссовками.

Елена Зеленская выбрала деловой образ в классических цветах. На ней был элегантный белый жакет на запах и широкие черные брюки, которые она скомбинировала с черными остроносыми туфлями.

Елена сделала укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила лаконичными серьгами-гвоздями, а к лацкану жакета прикрепила золотую брошь.

Напомним, Елена Зеленская в роскошной вышиванке и штанах-палаццо получила награду в Нью-Йорке.

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