Зеленские на встрече с Байденами: президент в лонгсливе с колосьями, первая леди – в белом жакете

Президентские супруги Украины встретились со своими американскими коллегами в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Нью-Йорк встретились с президентскими супругами США – Джо и Джилл Байденами.
На встрече Зеленский появился в черном лонгсливе в стиле милитари с лаконичной черной вышивкой в виде колосков ржи, который специально для него создал украинский бренд Andreas Moskin.
Верх президент скомбинировал с черными брюками-карго и бежевыми кроссовками.
Елена Зеленская выбрала деловой образ в классических цветах. На ней был элегантный белый жакет на запах и широкие черные брюки, которые она скомбинировала с черными остроносыми туфлями.
Елена сделала укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила лаконичными серьгами-гвоздями, а к лацкану жакета прикрепила золотую брошь.
Напомним, Елена Зеленская в роскошной вышиванке и штанах-палаццо получила награду в Нью-Йорке.
Читайте также:
- Бюджетные кроссовки и одежда в стиле милитари: что носит президент Зеленский во время войны
- В костюме-тройке и с элегантной прической: Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции
- В баклажановом костюме и туфлях-лодочках: Елена Зеленская встретилась с губернатором штата Массачусетс