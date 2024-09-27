В Украине могут снова повысить налоги: Гетманцев назвал основания

Налоги в Украине могут снова повысить, если появится соответствующее предложение правительства.

Сейчас в Украине нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Но это не исключает, что подобные основания могут появиться в ближайшее время.

Об этом рассказал народный депутат Украины, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью "Українським новинам".

"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать", – объяснил депутат.

Он добавил, что в вопросе налоговых изменений необходимо исходить из позиции правительства и размера оборонных расходов, поскольку это "фактически единственное обоснование" для повышения НДС.

"Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник, и он наименее вреден из всех, еще оставшихся на столе. Потому как ресурс, мы его можем использовать. С другой стороны, нужен ли он [НДС как ресурс – ред. ] вообще, или нет – должно определить правительство", – добавил депутат.

По словам Гетманцева, изменений, за которые Рада уже проголосовала в первом чтении налогового законопроекта, пока достаточно.

"Мы должны помнить о потребностях не только до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться", — предупредил Даниил Гетманцев.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11416д, предусматривающий существенное повышение налогов. Целью законопроекта является увеличение налоговых поступлений на 58 млрд грн до конца этого года и еще на 137 млрд – в 2025-м.

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