В Україні можуть знову підвищити податки: Гетманцев назвав підстави

Податки в Україні можуть знову підвищити, якщо з'явиться відповідна пропозиція уряду.

Зараз в Україні немає підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ). Але це не виключає, що такі підстави можуть з'явитися найближчим часом.

Про це розповів народний депутат України, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Українським новинам".

"Зараз ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому... А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше... Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити", – пояснив депутат.

Він додав, що у питанні податкових змін необхідно виходити з позиції уряду і розміру оборонних витрат, оскільки це "фактично єдине обґрунтування" для підвищення ПДВ.

"Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело, і воно найменш шкідливе з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використовувати. З іншого боку, чи потрібен він [ПДВ як ресурс – ред.] взагалі, чи ні – має визначити уряд", – додав депутат.

За словами Гетманцева, змін, за які Рада вже проголосувала в першому читанні податкового законопроєкта, наразі достатньо.

"Ми повинні пам'ятати про потреби не тільки до кінця року, а й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості в залученні всіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо", – попередив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає суттєве підвищення податків. Законопроєкт має на меті збільшити податкові надходження на 58 млрд грн до кінця цього року та ще на 137 млрд – 2025-го.

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