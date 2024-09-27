До України сунуть похолодання та дощі: прогноз погоди на 28 вересня

В західних областях опуститься температура повітря і дощитиме.
В Україні у суботу, 28 вересня, буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються дощі.
Про це повідомив "Укргідрометцентр".
Завтра синоптики прогнозують дощі у західних та Житомирській областях. Вітер в цей день буде південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі +13-18°, вдень +23-28°, у більшості західних областей +19-24°.
Погода 28 вересня у Києві
У Києві 28 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі 16-18°, вдень +25-27°.
Раніше синоптики повідомили, яким буде жовтень в Україні.