Яким буде жовтень в Україні: прогноз синоптиків

Другий місяць осені ще потішить теплом.

У жовтні погода в Україні буде дещо теплішою, ніж зазвичай.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Як інформують синоптики, середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, тобто на 1-1,5° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм. В Карпатах місцями 77-101 мм, що, як наголошують синоптики, в межах норми.

Середня місячна температура повітря у жовтні становить 6-13° тепла, в Карпатах місцями 4-5° тепла.

Водночас, як попереджають в "Українському гідрометцентрі", заморозки у першій половині жовтня — звичайне явище.

Нагадаємо, на вихідних, 28 та 29 вересня, в Україні очікується різка зміна погоди. В західних областях опуститься температура повітря і дощитиме.

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