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В Україні похолодає: синоптик попередив про різку зміну погоди

В Україні похолодає: синоптик попередив про різку зміну погоди

Кішка. / Фото: Unsplash

Низку областей накриють дощі.

Вже на вихідних, 28 та 29 вересня, в Україні очікується різка зміна погоди. В західних областях опуститься температура повітря і дощитиме.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

"Західна частина України, потрапить під вплив дощових атмосферних фронтів, там може випасти 20-50 мм. Температура лише +8-13°", - йдеться у його повідомленні.

За прогнозом Постриганя, на решті території держави утримається переважно сонячна, суха й аномально тепла погода. Температура повітря становитиме 24-29° тепла. 

Як повідомлялося, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

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