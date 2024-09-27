В Україні похолодає: синоптик попередив про різку зміну погоди

Низку областей накриють дощі.
Вже на вихідних, 28 та 29 вересня, в Україні очікується різка зміна погоди. В західних областях опуститься температура повітря і дощитиме.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.
"Західна частина України, потрапить під вплив дощових атмосферних фронтів, там може випасти 20-50 мм. Температура лише +8-13°", - йдеться у його повідомленні.
За прогнозом Постриганя, на решті території держави утримається переважно сонячна, суха й аномально тепла погода. Температура повітря становитиме 24-29° тепла.
Як повідомлялося, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки.
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