В Украине похолодает: синоптик предупредил о резком изменении погоды

Уже в выходные, 28 и 29 сентября, в Украине ожидается резкое изменение погоды. В западных областях опустится температура воздуха и дождь.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Западная часть Украины, которая попадет под влияние дождевых атмосферных фронтов, там может выпасть 20-50 мм. Температура лишь +8-13°", — говорится в его сообщении.

По прогнозу Постриганя, на остальной территории государства сохранится преимущественно солнечная, сухая и аномально теплая погода. Температура воздуха будет составлять 24-29° тепла.

Как сообщалось, в одном из регионов Украины зафиксировали первые заморозки.

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