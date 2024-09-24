До України суне циклон Brigitta: як зміниться погода

У деяких регіонах очікуються дощі.
Завтра, 25 вересня, у західних областях України місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
На регіон насувається атмосферний фронт, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta.
"Проте решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода", - написала вона.
Повітря прогріється до +23...+28, у західних областях +21.. +24.
У Києві прогнозують сонячну погоду, до +26.
За даними синоптикині, 29 вересня очікується похолодання, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко.
Як повідомлялося, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки.