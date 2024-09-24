В Украину идет циклон Brigitta: как изменится погода

В некоторых регионах ожидается дождь.
Завтра, 25 сентября, в западных областях Украины местами пройдут дожди, скорее всего, с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На регион надвигается атмосферный фронт, связанный со скандинавским циклоном Brigitta.
"Однако остальная территория Украины все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25 сентября предполагается сухая солнечная погода", — написала она.
Воздух прогреется до +23...+28, в западных областях +21..+24.
В Киеве прогнозируют солнечную погоду до +26.
По данным синоптика, 29 сентября ожидается похолодание, но до окончательно устойчивого понижения температуры воздуха еще далеко.
Как сообщалось, в одном из регионов Украины зафиксировали первые заморозки.