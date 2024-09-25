В ОПУ відреагували на черговий ядерний шантаж РФ: "Це не спрацює"

В Офісі президента відреагували на заяву Путіна про внесення змін до ядерної доктрини. Крім цього шантажу у ворога більше нічого немає.

Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Окрім ядерного шантажу у РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", – наголосив він.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вперше публічно провів засідання постійної наради Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування. Він заявив, що "до ядерної доктрини запропоновано внести низку уточнень щодо визначення умов застосування ядерної зброї".

Читайте також: