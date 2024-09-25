Дуда повідомив, як діятиме, якщо Росія атакує українські АЕС

Якщо Росія здійснить атаку на українські АЕС, потрібно буде негайно втрутитися, а саме викликати експертів, вважає польський голова.

Небезпека російських ударів по українських атомних електростанціях існує. У разі російських атак Польща повинна буде негайно втрутитися і викликати експертів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РАР.

Водночас Анджей Дуда зазначив, що Росія вже атакувала Запорізьку і Чорнобильську АЕС, що не працює, проте це, на щастя, не призвело до ядерної катастрофи.

"Є ризик атак на інші електростанції - Рівненську чи Хмельницьку - і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів", - заявив президент Польщі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на загрозу ударів по ядерній енергетиці України, адже, за даними української розвідки, Москва готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими 2024-го.

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін вперше публічно зібрав нараду Ради безпеки щодо ядерного стримування. Зокрема, він заявив, що "агресія проти РФ неядерної держави спільно з ядерною розглядатиметься як напад на Росію".

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