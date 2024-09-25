Якщо Путін вдарить по АЕС: сценарії загроз і виживання

Експерт не виключає того, що на Україну може очікувати новий блекаут.

Протягом останнього тижня і МЗС України, і президент Володимир Зеленський заявили про загрозу ударів по ядерній енергетиці України.

Так, за даними МЗС, в РФ не виключається такий сценарій терору.

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", — повідомляло МЗС України.

На нещодавньому засіданні Ради безпеки ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що путінська армія готується атакувати три українські АЕС і Україна має цьому докази.

Яка саме є загроза та яких масштабів — про це в коментарі для ТСН.ua розповів експерт, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Як на мене, це — дуже своєчасна заява (від президента та МЗС – Ред.). Про що йдеться: атомна станція — це не тільки блоки з реакторами, турбінами та охолоджувачами. Це ще й пристрої видачі потужностей, трансформаторні вузли, без яких не можно видати потужність у високовольтну мережу "Укренерго", — каже Олексій Кучеренко.

Та продовжує: "Тобто якщо цей вузол не працює, пошкоджений або ще щось, то немає куди видавати згенеровану електроенергію. Тому атомний блок має бути розвантажений і переведений в режим зупинки або інший".



На питання про те, якщо окупанти все ж таки вдарять по вузлах поблизу АЕС, Олексій Кучеренко відповів нам так: "Це означає, що станції будуть від’єднані від єдиної енергосистеми. Одразу впаде потужність. Нагадаю, ми просиділи без роботи атомних блоків 23 листопада 2022 року (тоді відбулись чергові ракетні удари Росії по Україні - Ред.). Тоді від’єднались більшість атомних блоків. Але вони від’єднались не через удари по цим вузлах, а через ланцюгову реакцію. Тоді був блекаут. Він був спричинений від’єднанням атомних блоків від єдиної енергосистеми. Потім дуже важко, неймовірними зусиллями це все запускалося. Але та ситуація була через те, що спрацювала автоматика".



Резюмуючи, експерт каже, що самі атомні блоки знищити практично неможливо.

"Там дуже потужні металеві та бетонні конструкції", — каже Кучеренко.

За його даними, взимку блоки АЕС будуть нести мінімум 60% навантаження.

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