Если Путин ударит по АЭС: сценарии угроз и выживания

Эксперт не исключает того, что Украину может ожидать новый блекаут.

За последнюю неделю и МИД Украины, и президент Владимир Зеленский заявили об угрозе ударов по ядерной энергетике Украины.

Так по данным МИД Украины, в РФ не исключается такой сценарий террора.

"По данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", - сообщало МИД Украины.

На недавнем заседании Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путинская армия готовится атаковать три украинских АЭС и у Украины есть этому доказательства.

Какая именно угроза и каких масштабов — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал эксперт, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"На мой взгляд, это — очень своевременное заявление (от президента и МИД – Ред.). О чем идет речь: атомная станция — это не только блоки с реакторами, турбинами и охладителями. Это еще и устройства выдачи мощностей, трансформаторные узлы, без которых нельзя выдать мощность в высоковольтную сеть "Укрэнерго", — говорит Алексей Кучеренко.

И продолжает: "То есть, если этот узел не работает, поврежден или еще что-то, то некуда выдавать сгенерированную электроэнергию. Поэтому атомный блок должен быть разгружен и переведен в режим остановки или другой".



На вопрос о том, если кафиры все же ударят по узлам вблизи АЭС, Алексей Кучеренко ответил нам так: "Это значит, что станции будут отключены от единой энергосистемы. Сразу упадет мощность. Напомню, мы просидели без работы атомных блоков 23 ноября 2022 года (тогда произошли очередные ракетные удары России по Украине — Ред.). Тогда отсоединились большинство атомных блоков. Но они отсоединились не из-за ударов по этим узлам, а из-за цепной реакции. Тогда был блекаут. Он был вызван отсоединением атомных блоков от единой энергосистемы. Потом очень тяжело, невероятными усилиями это все запускалось. Но та ситуация была из-за того, что сработала автоматика".



Резюмируя, эксперт говорит, что сами атомные блоки уничтожить практически невозможно.

"Там очень мощные металлические и бетонные конструкции", — говорит Кучеренко.

По его данным, зимой блоки АЭС будут нести минимум 60% нагрузки.

Ракета с кассетной боеголовкой по подстанции! Впервые были отключены все 4 блока АЭС!

Ранее сообщалось о том, что украинцев предупредили о возможных отключениях.

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