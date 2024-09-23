Российский "Шахед" снова пролетел возле Хмельницкой АЭС

Траектория полета указывает на то, что Россия вероятно пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС.

Российский "Шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Ночью 22 сентября был зафиксирован еще один пролет ударного беспилотного аппарата рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.

"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что это не первый случай, когда Россия подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор.

"Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

"Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть роковыми", – подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, следующей целью для российской армии могут стать открытые распределительные устройства на атомных электростанциях в Украине, которые до сих пор не имеют защиты. Российские пропагандисты уже обсуждают это на телевидении.

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