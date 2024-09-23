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Российский "Шахед" снова пролетел возле Хмельницкой АЭС

Российский "Шахед" снова пролетел возле Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС

Траектория полета указывает на то, что Россия вероятно пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС.

Российский "Шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Ночью 22 сентября был зафиксирован еще один пролет ударного беспилотного аппарата рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.

"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что это не первый случай, когда Россия подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор.

"Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

"Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть роковыми", – подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, следующей целью для российской армии могут стать открытые распределительные устройства на атомных электростанциях в Украине, которые до сих пор не имеют защиты. Российские пропагандисты уже обсуждают это на телевидении.

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