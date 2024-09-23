Російський "Шахед" знов пролетів біля Хмельницької АЕС

Траєкторія польоту вказує на те, що росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС.

Російський "Шахед" вчергове пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Вночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.

"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що це не перший випадок, коли Росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор.

"Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Нагадаємо, наступною ціллю для російської армії можуть стати відкриті розподільчі пристрої на атомних електростанціях в Україні, які досі не мають захисту. Російські пропагандисти вже обговорюють це на телебаченні.

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