Вночі до Хмельницької АЕС наблизився "Шахед": деталі від влади

Москва не припиняє свій ядерний шантаж, наголосив чиновник.
Під час нічної атаки 20 вересня російський безпілотник Shahed пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції станції.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
"Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до ХАЕС", - йдеться у повідомленні чиновника.
Тюрін. наголосив, що агресорка Росія продовжує ядерний шантаж, "направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС".
"Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", - додав керівник ОВА.
Як повідомлялося, російська армія атакувала Івано-Франківську область сьогодні вночі. На Прикарпатті лунали потужні вибухи.
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