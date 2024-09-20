Ночью к Хмельницкой АЭС подлетел "Шахед": детали от власти

Во время ночной атаки 20 сентября российский беспилотник Shahed пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой атомной электростанции станции.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БпЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС", — говорится в сообщении чиновника.

Тюрин. подчеркнул, что агрессор Россия продолжает ядерный шантаж, "направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС".

"Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС – очередное подтверждение", – добавил руководитель ОВА.

Как сообщалось, российская армия атаковала Ивано-Франковскую область сегодня ночью. В Прикарпатье раздавались мощные взрывы.

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