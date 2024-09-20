Ночью в Ровенской области раздавались взрывы

Обошлось без пострадавших.
Ночью против 20 сентября в Ровенской области произошли взрывы. Во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:53 до 05:32, сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
"Силы ПВО работали ночью в Ровенской области. Как результат — сбивание воздушной враждебной цели", — подчеркнул чиновник.
По информации ОВА, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Также обошлось без пострадавших.
Напомним, минувшей ночью РФ атаковала Ровенскую область БПЛА. В регионе также сработала противовоздушная оборона.
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