Ночью РФ атаковала Ровенскую область: что известно

Воздушная тревога в Ровенской области длилась менее часа.

Ночью против 19 сентября русские военные атаковали беспилотниками Ровенскую область. В регионе сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Наши Силы ПВО сбили воздушную цель врага. Спасибо им за профессиональную работу. Люди не пострадали. На месте ущерба работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Ровенской области длилась менее часа — с 02:40 до 03:27. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

Как сообщалось,оккуппанты сбросили КАБы на Запорожский район. Погибла женщина. Кроме того, два человека получили травмы.

Читайте также: