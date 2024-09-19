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Вночі РФ атакувала Рівненську область: що відомо

Вночі РФ атакувала Рівненську область: що відомо

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Повітряна тривога на Рівненщині тривала менше години.

Вночі проти 19 вересня російські військові атакували безпілотниками Рівненську область. В регіоні спрацювала протиповітряна оборона. 

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Наші Сили ППО збили повітряну ціль ворога. Дякую їм за професійну роботу. Люди не постраждали. На місці збиття працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога на Рівненщині тривала менше години - від 02:40 до 03:27. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. 

Як повідомлялося, окупанти скинули КАБи на Запорізький район. Загинула жінка. Крім того, дві людини отримали травми.

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