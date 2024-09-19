В НАТО удивили объяснением, почему к ним залетают "Шахеды"

Альянс до сих пор официально не решается принять решение о сбитии российских дронов и ракет.

Несмотря на то, что российские "Шахеды" и ракеты залетают на территорию стран-членов НАТО во время атак по Украине, но в Альянсе не приняли никаких решений по этому поводу. Однако причиной проблемы удивили.

Об этом говорится в материале аналитиков Defence Express.

На официальном уровне НАТО до сих пор не приняло решение о сбое российских дронов и ракет над территорией Альянса собственными средствами ПВО и самолетами. Вероятно, из-за опасений той же "эскалации". Даже глава оборонного ведомства Латвии после падения "Шахеда" на территории их страны заявил, что этот случай нельзя рассматривать как "открытую военную эскалацию". Мол, территория их страны не была целью для этого дрона.

Тем временем командующий Воздушными силами США в Европе и объединенным командованием ВС НАТО генерал Джеймс Хеккер прогнозирует увеличение таких инцидентов из-за некомпетентности российских операторов БпЛА. Он отметил, что РФ планирует увеличить численность своих войск на 180 тысяч человек, привлекая к боевым операциям, в том числе для запуска дронов, "наспех обученных" и нежелающих в службу бойцов.

"Если вы хватаете людей на улицы, которые не были подготовлены и обучены военным операциям, риск просчета, ошибок растет. Думаю, мы видели это, со многими вторжениями, когда "Шахеды" залетают на территорию стран-членов НАТО, которые мы видели и в Румынии и в Польше, и в Латвии", — подчеркнул генерал.

Аналитики Defence Express отмечают: выглядит довольно странно, когда НАТО не рассматривает эти эпизоды как сознательную провокацию или холодный расчет. Тем более что Россия уже открыто использует свои разведывательные БПЛА для шпионажа в глубь территории Альянса.

"Можно предположить, что такими заявлениями НАТО дает еще раз осознать, что вряд ли в ближайшее время та же Польша или Румыния получат "зеленый свет" на то, чтобы сбивать "Шахеды" или российские ракеты над своей территорией", — отмечает издание.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что Кремль может выйти на готовность для удара по странам Балтии. Москва полноценно перестраивает экономику под войну.

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