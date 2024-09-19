Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с Украиной

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил, что готов сотрудничать с Украиной так же – как с самопровозглашенной так называемой "ДНР".

Об этом "президент" Беларуси заявил во время встречи с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Вероятно, Лукашенко подзабыл о дружбе с "фюрером" Владимиром Путиным и наступлением войск РФ на Украину из республики, а потому сказал, мол, "никого не оскорбляет".

"Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же началах, что и с Донецкой республикой", — заявил он.

Кроме того, диктатор сказал, что Минск будет сотрудничать с "ДНР" — как сотрудничал с Донецкой областью, когда она была в составе Украины.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что якобы ему "предлагают плюнуть на Россию и воевать вместе с Украиной". Впрочем, он традиционно не уточнил, кто именно ему это предлагает, и не привел никаких других деталей.

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